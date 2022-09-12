Убийство замглавы Администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, о котором сообщалось 6 августа, оказалось инсценировкой ФСБ России. Об этом заявил сам Гура, появившись в понедельник в эфире Первого канала. "Оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсии и их агентов.

"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", — рассказал чиновник.

Убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, чьей казнью также хвастался Киев, тоже было инсценировкой российских спецслужб, передаёт ТАСС.