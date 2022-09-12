"Убитый" в августе замглавы Новой Каховки оказался жив
Убийство замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ
Убийство замглавы Администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, о котором сообщалось 6 августа, оказалось инсценировкой ФСБ России. Об этом заявил сам Гура, появившись в понедельник в эфире Первого канала. "Оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсии и их агентов.
"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", — рассказал чиновник.
Убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, чьей казнью также хвастался Киев, тоже было инсценировкой российских спецслужб, передаёт ТАСС.
6 августа сообщалось, что около 13 часов дня неизвестные совершили покушение на заместителя главы Администрации города Новая Каховка по ЖКХ Виталия Гуру. Имелись сведения, что его расстреляли, предположительно, из пистолета Макарова. В СМИ фигурировала и вторая версия произошедшего: так, соседи чиновника слышали автоматную очередь, когда Гура собирался выходить на работу. К вечеру, около 18:30, заместитель главы администрации области Екатерина Губарева в телеграм-канале написала, что Виталий Гура скончался.
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