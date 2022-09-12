Раненого медведя с Диксона не будут усыплять
Глава Росприроднадзора Радионова: Врачи не станут усыплять медведя с Диксона
Раненый медведь с Диксона. Обложка © Telegram / Светлана Радионова
Раненого белого медведя с острова Диксон, который сейчас находится под присмотром московских ветеринаров, усыплять не будут. Врачи продолжат заботиться о звере и лечить его, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.
"К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", — написала она.
Кроме того, правоохранительные органы Красноярского края в настоящий момент разбираются в произошедшем с медведем, пытаясь установить участников инцидента и степень их вины. А Росприроднадзор тем временем направил обращение в Правительство России с просьбой отметить врачей и сотрудников Московского зоопарка за их самоотдачу и любовь к животным. Радионова поблагодарила всех неравнодушных к данной ситуации, включая специалистов "Норникеля".
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике.