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12 сентября, 08:01

Раненого медведя с Диксона не будут усыплять

Глава Росприроднадзора Радионова: Врачи не станут усыплять медведя с Диксона

<p>Раненый медведь с Диксона. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/radionovasg/486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Радионова</a></p>

Раненый медведь с Диксона. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

Раненого белого медведя с острова Диксон, который сейчас находится под присмотром московских ветеринаров, усыплять не будут. Врачи продолжат заботиться о звере и лечить его, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.

"К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", — написала она.

Кроме того, правоохранительные органы Красноярского края в настоящий момент разбираются в произошедшем с медведем, пытаясь установить участников инцидента и степень их вины. А Росприроднадзор тем временем направил обращение в Правительство России с просьбой отметить врачей и сотрудников Московского зоопарка за их самоотдачу и любовь к животным. Радионова поблагодарила всех неравнодушных к данной ситуации, включая специалистов "Норникеля".

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Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике.

Светлана Оперук

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