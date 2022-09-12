Раненого медведя с Диксона не будут усыплять

Раненого белого медведя с острова Диксон, который сейчас находится под присмотром московских ветеринаров, усыплять не будут. Врачи продолжат заботиться о звере и лечить его, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.

"К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", — написала она.