ВС РФ за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, удары наносила авиация, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах насёленных пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области", — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили 36 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Киева в 125 районах.