ВС РФ за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ
Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, удары наносила авиация, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах насёленных пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области", — сказал он.
Кроме того, российские военные поразили 36 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Киева в 125 районах.
Ранее Минобороны РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как отметил один из бойцов, украинским военным не удалось добиться желаемого результата, в результате Киев потерял сотни силовиков и много единиц боевой техники.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий