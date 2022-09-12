ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 09:52

ВС РФ за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, удары наносила авиация, ракетные войска и артиллерия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах насёленных пунктов Славянск, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Ольговское Запорожской области", — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили 36 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Киева в 125 районах.

Раскрыты потери украинской армии после российских ударов у Купянска и Изюма
Раскрыты потери украинской армии после российских ударов у Купянска и Изюма

Ранее Минобороны РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как отметил один из бойцов, украинским военным не удалось добиться желаемого результата, в результате Киев потерял сотни силовиков и много единиц боевой техники.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar