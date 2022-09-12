"Ахмат" уволил Талалаева в перерыве матча чемпионата России против "Пари НН"

Грозненский "Ахмат" уволил главного тренера команды Андрея Талалаева в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Матч состоялся в минувшую субботу в столице Чечни. К перерыву гости вели со счётом 1:0. Во втором тайме они увеличили своё преимущество до 3:1.

"В перерыве матча состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке", — отметил источник.