ВС РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области
Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области. Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, уничтожены свыше десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.
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