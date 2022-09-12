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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 10:00
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ВС РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области

Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области. Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, уничтожены свыше десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

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