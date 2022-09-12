ВС РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области

Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.