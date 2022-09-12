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12 сентября, 10:00

ВС РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области

Вооружённые силы России уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ

ВС РФ за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области. Кроме того, по словам Игоря Конашенкова, уничтожены свыше десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

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Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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