Пограничники Украины отказались биться на стороне Киева из-за его террористических методов
Украинские пограничники не стали участвовать в боевых действиях и решили покинуть Незалежную. Таким образом они выступили против киевского режима, действующего террористическими методами. С сотрудниками пограничной службы Украины поговорило РИА "Новости".
"На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошёл на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики", — сказал один из бывших украинских пограничников.
Другой также отметил, что не поддерживает политику Владимира Зеленского и его террористические методы. Киев, продолжил он, не жалеет мирных граждан и вообще украинцев "не считает за людей", а также часто нагоняет страха. По этой причине пограничник и не пошёл на фронт вместе с другими украинскими военными. А бывший инспектор погранслужбы Незалежной уверен, что власти используют соотечественников в качестве пушечного мяса.
"Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо", — сказал он.
Ранее стало известно, что ВСУ начали проводить репрессии на севере Харьковской области. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, сейчас на пунктах пересечения границы стоят огромные очереди со стороны Харькова, люди хотят эвакуироваться, но им мешают украинские силовики.
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