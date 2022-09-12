Пограничники Украины отказались биться на стороне Киева из-за его террористических методов

Украинские пограничники не стали участвовать в боевых действиях и решили покинуть Незалежную. Таким образом они выступили против киевского режима, действующего террористическими методами. С сотрудниками пограничной службы Украины поговорило РИА "Новости".

"На момент 24 февраля, когда началась специальная военная операция Российской Федерации, я не поддержал киевский режим и не пошёл на войну. Потому что я не поддерживаю самого президента Зеленского и его власть, это клоунские политики", — сказал один из бывших украинских пограничников.

Другой также отметил, что не поддерживает политику Владимира Зеленского и его террористические методы. Киев, продолжил он, не жалеет мирных граждан и вообще украинцев "не считает за людей", а также часто нагоняет страха. По этой причине пограничник и не пошёл на фронт вместе с другими украинскими военными. А бывший инспектор погранслужбы Незалежной уверен, что власти используют соотечественников в качестве пушечного мяса.

"Видно на данный момент, что я был прав, потому что они бьют мирное население, а говорят, что это Российская Федерация. Много пацанов погибает как пушечное мясо", — сказал он.