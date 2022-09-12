Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту обстрела украинскими военными посёлка Тёткино в Курской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела посёлка Тёткино в Курской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, по поручению главы СК РФ следователи зафиксируют и расследуют указанные факты атак на населённый пункт, а действиям всех причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.
Ранее курский губернатор Старовойт сообщил о десяти прилётах ВСУ в посёлке Тёткино. В результате весь район обстрела оказался обесточен. При этом оказались повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Отметим, что в последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день. Накануне в Тёткино было зафиксировано не менее 12 прилётов с Украины.
ТАСС / Дмитрий Рогулин