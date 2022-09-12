Нанесли десять ударов: ВСУ обесточили район в посёлке Курской области в ходе обстрела

Украинские военные нанесли десять ударов по одной из улиц посёлка Тёткино в Курской области. В результате весь район обстрела оказался обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

По словам Старовойта, система оповещения в посёлке сработала вовремя и пострадавших в результате обстрела нет. При этом оказались повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Уже сейчас ремонтная бригада начала восстанавливать электроснабжение в районе обстрела, туда прибыли представители газовой службы. Вместе с тем идёт оценка нанесённого ущерба, указал губернатор, пообещав помочь всем пострадавшим от обстрела.