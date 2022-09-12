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12 сентября, 06:29

Нанесли десять ударов: ВСУ обесточили район в посёлке Курской области в ходе обстрела

Курский губернатор Старовойт сообщил о десяти прилётах ВСУ в посёлке Тёткино

Украинские военные нанесли десять ударов по одной из улиц посёлка Тёткино в Курской области. В результате весь район обстрела оказался обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Сегодня утром ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино. Зафиксировано порядка десяти прилётов в районе улицы Белопольской. <...> Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода", — написал он.

  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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По словам Старовойта, система оповещения в посёлке сработала вовремя и пострадавших в результате обстрела нет. При этом оказались повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Уже сейчас ремонтная бригада начала восстанавливать электроснабжение в районе обстрела, туда прибыли представители газовой службы. Вместе с тем идёт оценка нанесённого ущерба, указал губернатор, пообещав помочь всем пострадавшим от обстрела.

Два мирных жителя погибли в Макеевке при очередном обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли в Макеевке при очередном обстреле со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ посёлка Луганское в ДНР погиб мужчина. Также стало известно о ранении ещё одного мирного жителя в ходе обстрелов Киевского района Донецка.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Светлана Оперук

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