В Волоколамске на площади 2,5 тысячи квадратов горит склад с пластиковой крошкой
В подмосковном Волоколамске горит склад с пластиковой крошкой, огонь локализован на площади две с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Загоревшийся в Волоколамске склад с пластиковой крошкой. Видео © LIFE
"Информации о погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2500 кв. м", — говорится в сообщении.
С пожаром борются 45 человек и 16 единиц техники, указали в ведомстве. Причина возгорания на данный момент пока не известна.
Накануне, 11 сентября, Лайф рассказывал о загоревшемся подвале одного из корпусов больницы в Саратове. Возгорание было на площади пять квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.
LIFE