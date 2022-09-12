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12 сентября, 06:21

В Волоколамске на площади 2,5 тысячи квадратов горит склад с пластиковой крошкой

В подмосковном Волоколамске горит склад с пластиковой крошкой, огонь локализован на площади две с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Загоревшийся в Волоколамске склад с пластиковой крошкой. Видео © LIFE

"Информации о погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2500 кв. м", — говорится в сообщении.

  • Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE
  • Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE
  • Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE

Пожар на складе в Подмосковье. Фото © LIFE

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С пожаром борются 45 человек и 16 единиц техники, указали в ведомстве. Причина возгорания на данный момент пока не известна.

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован

Накануне, 11 сентября, Лайф рассказывал о загоревшемся подвале одного из корпусов больницы в Саратове. Возгорание было на площади пять квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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