В Волоколамске на площади 2,5 тысячи квадратов горит склад с пластиковой крошкой

В подмосковном Волоколамске горит склад с пластиковой крошкой, огонь локализован на площади две с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Загоревшийся в Волоколамске склад с пластиковой крошкой. Видео © LIFE

"Информации о погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2500 кв. м", — говорится в сообщении.







С пожаром борются 45 человек и 16 единиц техники, указали в ведомстве. Причина возгорания на данный момент пока не известна.