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12 сентября, 05:55

ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов против властей Херсонской области и членов Правительства Республики Крым. По данным Центра общественных связей ведомства, их готовила Служба безопасности Украины.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц Администрации Херсонской области Украины и членов Правительства Республики Крым", — сказано в сообщении.

Контрразведчики РФ установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники. В ходе оперативных мероприятий были получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования.

ФСБ показала видео задержания троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны

ФСБ показала видео задержания троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным. По данным ведомства, угрозы он размещал в комментариях группового чата в мессенджере Telegram.

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Национальный антитеррористический комитет

Артур Лапсаков

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