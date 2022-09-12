ФСБ пресекла теракты СБУ против госслужащих Херсонской области и Крыма

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов против властей Херсонской области и членов Правительства Республики Крым. По данным Центра общественных связей ведомства, их готовила Служба безопасности Украины.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц Администрации Херсонской области Украины и членов Правительства Республики Крым", — сказано в сообщении.

Контрразведчики РФ установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники. В ходе оперативных мероприятий были получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи и способы финансирования.