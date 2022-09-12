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12 сентября, 05:40

Представитель Госдепа Прайс связал блэкауты на Украине с действиями России в рамках СВО

Отключение электричества на Украине связано с действиями России в рамках специальной военной операции. Об этом в "Твиттере" написал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды", — заявил он.

Зеленский подтвердил, что электричество отключилось в пяти областях Украины

Зеленский подтвердил, что электричество отключилось в пяти областях Украины

Как рассказывал Лайф, электричество отключилось в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях после ракетных ударов по целому ряду ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко писал, что перебои с электричеством могут быть по всей стране. Отчёта от Минобороны РФ пока не поступало.

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Кадр из видео Telegram-канал "Политика страны"

Артур Лапсаков

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