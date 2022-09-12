Видодо: Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России

Индонезия будет рассматривать возможность импорта нефти из России, если Москва предлагает лучшую цену за ресурс. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо в беседе с газетой Financial Times.

"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она даёт лучшую цену, то конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Видодо подчеркнул, что у правительства есть обязанность находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей страны и её народа. И Индонезия, добавил президент, хочет найти данное решение. По данным FT, Джакарта на протяжении многих лет не закупала российскую нефть в значительных объёмах. При этом импорт чёрного золота из РФ по цене, превышающей потолок, установленный "Большой семёркой", может сделать Индонезию уязвимой для санкций Соединённых Штатов.