Видодо: Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России
Индонезия будет рассматривать возможность импорта нефти из России, если Москва предлагает лучшую цену за ресурс. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо в беседе с газетой Financial Times.
"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она даёт лучшую цену, то конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Видодо подчеркнул, что у правительства есть обязанность находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей страны и её народа. И Индонезия, добавил президент, хочет найти данное решение. По данным FT, Джакарта на протяжении многих лет не закупала российскую нефть в значительных объёмах. При этом импорт чёрного золота из РФ по цене, превышающей потолок, установленный "Большой семёркой", может сделать Индонезию уязвимой для санкций Соединённых Штатов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Тем временем министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, участники встречи ограничились политическим спором, который послужил ориентиром для Еврокомиссии.
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