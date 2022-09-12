Приютившая украинских беженцев британка рассказала о неблагодарности гостей

Гражданка Великобритании Таня Фокс, имя которой было изменено в целях конфиденциальности, пожалела о том, что приютила в доме двух украинских беженцев, пишет Daily Mail.

Гостями британки стали мать и дочь с Украины, которые ранее прожили три месяца в Берлине. Там 38-летней Алёне удалось найти временную работу и обзавестись шикарным гардеробом, пишет издание. В результате перевозить багаж беженки пришлось на двух автомобилях, рассказала Фокс.

Дочь Алёны удалось определить в школу и оформить положенное беженцам пособие. При этом пара постоянно обедала в кафе или просила приготовить что-нибудь приютившую их хозяйку. В ответ на просьбы хотя бы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель нехотя пропылесосила, вспоминает британка.

Вскоре мать с дочерью переехали в предложенную им квартиру побольше. При этом убрать за собой комнату в доме Фокс они не удосужились.

"Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница", — резюмировала гражданка Великобритании.