В США рассказали, как западные санкции помогли внутреннему туризму в РФ

Санкции западных стран против Москвы поспособствовали развитию внутреннего туризма в РФ. Об этом сообщает американское издание The Christian Science Monitor.

Авторы публикации отмечают, что россияне открывают для себя ранее не изведанные уголки собственной страны. Так, туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно на традиционных направлениях (например, речные круизы по Волге и отдых в санаториях на песчаных пляжах Чёрного моря в Сочи и Краснодаре).

Кроме того, на "диком тихоокеанском побережье" расположилась Камчатка с лесами, вулканами и огромными медведями, а в самом сердце Сибири притаился Байкал — глубочайшее в мире озеро, которое, как пишет автор, монгольский военный правитель Чингисхан объявил священным. Также популярностью пользуется европейская часть Арктики, где туристы могут полюбоваться северным сиянием или прокатиться на атомном ледоколе. А балтийский эксклав России — бывший немецкий Кёнигсберг — красуется прусской архитектурой и многокилометровыми пляжами Балтийского моря.

Обозреватель отмечает, что туризм развивается, так как, вопреки шести месяцам жёстких санкций, рубль силён, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно. И если бы пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире Россия — не такой уж и плохой выбор, резюмирует издание.