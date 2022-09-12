В США рассказали, как западные санкции помогли внутреннему туризму в РФ
CSM: Санкции Запада стимулировали развитие внутреннего туризма в России
Санкции западных стран против Москвы поспособствовали развитию внутреннего туризма в РФ. Об этом сообщает американское издание The Christian Science Monitor.
Авторы публикации отмечают, что россияне открывают для себя ранее не изведанные уголки собственной страны. Так, туроператоры сообщают о резком росте бронирований, особенно на традиционных направлениях (например, речные круизы по Волге и отдых в санаториях на песчаных пляжах Чёрного моря в Сочи и Краснодаре).
Кроме того, на "диком тихоокеанском побережье" расположилась Камчатка с лесами, вулканами и огромными медведями, а в самом сердце Сибири притаился Байкал — глубочайшее в мире озеро, которое, как пишет автор, монгольский военный правитель Чингисхан объявил священным. Также популярностью пользуется европейская часть Арктики, где туристы могут полюбоваться северным сиянием или прокатиться на атомном ледоколе. А балтийский эксклав России — бывший немецкий Кёнигсберг — красуется прусской архитектурой и многокилометровыми пляжами Балтийского моря.
Обозреватель отмечает, что туризм развивается, так как, вопреки шести месяцам жёстких санкций, рубль силён, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно. И если бы пришлось ограничиться какой-то одной страной, то крупнейшая по площади в мире Россия — не такой уж и плохой выбор, резюмирует издание.
Ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян назвали пляжный отдых скучнейшим способом провести отпуск. Чаще всего так отвечали представители старшего поколения, а молодёжь тем временем считает отдых у моря и в отелях с системой "всё включено" удачным времяпрепровождением.
Shutterstock