Эрдоган в Самарканде вновь предложит Путину встретиться с Зеленским
Hurriyet: Эрдоган снова предложит Путину провести встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Самарканде хочет снова предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Hurriyet.
По данным издания, Эрдоган передаст Путину месседж о том, что Анкара продолжит делать всё возможное для прекращения военных действий на территории Украины и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.
"Президент Эрдоган, который повторит Путину своё предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", — говорится в материале.
Также на встрече президентов будет обсуждаться и вероятная военная операция Турции против Сирии. Ещё одной темой на встрече Эрдогана и Путина станет функционирование "зернового коридора". Указывается, что после заявления российского лидера о том, что пшено идёт в обеспеченные страны, турецкий президент намерен потребовать отправки продукции РФ по коридору на кораблях под координацией Анкары.
Напомним, 5 августа президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Кроме того, Эрдоган предложил президенту РФ провести встречу с Зеленским. А 19 августа турецкий лидер встретился с украинским коллегой и озвучил ему то же предложение. Позднее Эрдоган назвал своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции.