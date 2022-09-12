Эрдоган в Самарканде вновь предложит Путину встретиться с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Самарканде хочет снова предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Hurriyet.

По данным издания, Эрдоган передаст Путину месседж о том, что Анкара продолжит делать всё возможное для прекращения военных действий на территории Украины и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.

"Президент Эрдоган, который повторит Путину своё предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", — говорится в материале.