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12 сентября, 06:56

Эрдоган в Самарканде вновь предложит Путину встретиться с Зеленским

Hurriyet: Эрдоган снова предложит Путину провести встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Самарканде хочет снова предложить российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Hurriyet.

По данным издания, Эрдоган передаст Путину месседж о том, что Анкара продолжит делать всё возможное для прекращения военных действий на территории Украины и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив.

"Президент Эрдоган, который повторит Путину своё предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", — говорится в материале.

Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным

Также на встрече президентов будет обсуждаться и вероятная военная операция Турции против Сирии. Ещё одной темой на встрече Эрдогана и Путина станет функционирование "зернового коридора". Указывается, что после заявления российского лидера о том, что пшено идёт в обеспеченные страны, турецкий президент намерен потребовать отправки продукции РФ по коридору на кораблях под координацией Анкары.

Напомним, 5 августа президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Кроме того, Эрдоган предложил президенту РФ провести встречу с Зеленским. А 19 августа турецкий лидер встретился с украинским коллегой и озвучил ему то же предложение. Позднее Эрдоган назвал своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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