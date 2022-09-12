В Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС

Запорожскую атомную электростанцию могут перезапустить, когда получится восстановить линию электропередачи и отодвинуть линию соприкосновения. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи", — приводит его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что для запуска станции необходимо большое количество энергии, небольшое время и целые ЛЭП. Для начала работы ЗАЭС нужны "считаные часы, ну или считаные дни, чтобы был более мягкий режим запуска".