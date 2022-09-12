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12 сентября, 07:09

В Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС

Рогов: ЗАЭС могут перезапустить после того, как отодвинут линию соприкосновения

Запорожскую атомную электростанцию могут перезапустить, когда получится восстановить линию электропередачи и отодвинуть линию соприкосновения. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи", — приводит его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что для запуска станции необходимо большое количество энергии, небольшое время и целые ЛЭП. Для начала работы ЗАЭС нужны "считаные часы, ну или считаные дни, чтобы был более мягкий режим запуска".

Власти Запорожья рассказали, сможет ли в текущих условиях работать региональная ТЭС

Власти Запорожья рассказали, сможет ли в текущих условиях работать региональная ТЭС

Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.

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Артур Лапсаков

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