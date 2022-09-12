В Запорожье назвали условия перезапуска ЗАЭС
Рогов: ЗАЭС могут перезапустить после того, как отодвинут линию соприкосновения
Запорожскую атомную электростанцию могут перезапустить, когда получится восстановить линию электропередачи и отодвинуть линию соприкосновения. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи", — приводит его слова ТАСС.
Рогов уточнил, что для запуска станции необходимо большое количество энергии, небольшое время и целые ЛЭП. Для начала работы ЗАЭС нужны "считаные часы, ну или считаные дни, чтобы был более мягкий режим запуска".
Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.
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