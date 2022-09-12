Медведев сравнил нынешнюю переговорную позицию РФ по Украине с детской разминкой
Медведев: РФ в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима
Нынешняя позиция России по переговорам с Украиной — всего лишь детская разминка перед будущими требованиями. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя недовольство президента Незалежной Владимира Зеленского "ультиматумами" Москвы.
"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал политик в телеграм-канале.
Напомним, Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией. По его словам, он не видит со стороны Москвы желания "быть конструктивными". Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом. Дальнейшее затягивание диалога властями Украины только усложнит возможность достижения договорённостей с Москвой.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Екатерина Штукина