Медведев сравнил нынешнюю переговорную позицию РФ по Украине с детской разминкой

Нынешняя позиция России по переговорам с Украиной — всего лишь детская разминка перед будущими требованиями. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя недовольство президента Незалежной Владимира Зеленского "ультиматумами" Москвы.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал политик в телеграм-канале.