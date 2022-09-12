НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 10:02

Российские военные уничтожили три склада артиллерийского оружия и боеприпасов ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в трёх регионах. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", — сказал он.

По словам Конашенкова, ВС РФ ещё уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области. Ликвидированы также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске ДНР.

Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили более 30 украинских военных резервистов в Черкасской области. По словам Игоря Конашенкова, помимо живой силы были уничтожены более десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров