Российские военные уничтожили три склада артиллерийского оружия и боеприпасов ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в трёх регионах. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области", — сказал он.

По словам Конашенкова, ВС РФ ещё уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области. Ликвидированы также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске ДНР.