Свыше трёхсот человек убитыми и до тысячи ранеными потеряла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи ранеными украинских военнослужащих", — проинформировал он.