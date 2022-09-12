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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 10:02

ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении

Свыше трёхсот человек убитыми и до тысячи ранеными потеряла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи ранеными украинских военнослужащих", — проинформировал он.

Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении
Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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VK / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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