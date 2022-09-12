ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении
Свыше трёхсот человек убитыми и до тысячи ранеными потеряла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше трёхсот убитыми и до тысячи ранеными украинских военнослужащих", — проинформировал он.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России поразили живую силу и военную технику противника ударами по формированию "Кракен" и бригаде украинской теробороны в районе Купянска и Изюма в Харьковской области. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.