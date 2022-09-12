Песков: Победа врио губернаторов на выборах говорит о поддержке курса президента РФ

Победа всех временно исполняющих обязанности губернаторов регионов на прошедших выборах показывает поддержку населением курса президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что кандидаты получили "очень много голосов", в этом есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые после назначения вели активную деятельность и отработали срок исполняющих обязанности, показали себя с положительной точки зрения. Песков назвал это очень важным.

"Но в этом есть и заслуга президента с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента", — добавил представитель Кремля.

Сами выборы были организованы на высоком уровне, каких-либо существенных сбоев, происшествий и замечаний, которые могли бы повлиять на итоги кампании, не выявлено, обратил внимание Песков.