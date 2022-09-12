Песков: Победа врио губернаторов на выборах говорит о поддержке курса президента РФ
Победа всех временно исполняющих обязанности губернаторов регионов на прошедших выборах показывает поддержку населением курса президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он обратил внимание, что кандидаты получили "очень много голосов", в этом есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые после назначения вели активную деятельность и отработали срок исполняющих обязанности, показали себя с положительной точки зрения. Песков назвал это очень важным.
"Но в этом есть и заслуга президента с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента", — добавил представитель Кремля.
Сами выборы были организованы на высоком уровне, каких-либо существенных сбоев, происшествий и замечаний, которые могли бы повлиять на итоги кампании, не выявлено, обратил внимание Песков.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия улучшила результат на выборах благодаря работе над ошибками. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в городские думы ЕР суммарно взяла 81% мандатов, добавил он, уточнив, что это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов).
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