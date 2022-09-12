Памфилова: Президента многие убеждали, что выборы на фоне спецоперации не нужны

Президента России Владимира Путина многие убеждали отменить или перенести выборы из-за специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в спецвыпуске шоу "Дайте сказать", посвящённом единому дню голосования.

Она отметила, что глава государства вынес абсолютно правильное решение — не останавливать избирательный процесс. "На то он и президент", — добавила глава ЦИК.

"Я знаю, что президента многие убеждали, что эти выборы не нужны. Но вот насколько у него развито политическое предвидение и мудрость, ведь очень хорошо, что эти выборы состоялись. Для людей это очень важно, ведь выборы — это залог того, что система развивается нормально, вне зависимости от внешних вызовов, что в стране большой запас прочности и мы живём обычной жизнью", — рассуждает Памфилова.

Она добавила, что отмена выборов в нынешней ситуации "расценивалась бы как слабость власти", а власть же, напротив, продемонстрировала "уверенность в себе и в нашем обществе".