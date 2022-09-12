Волонтёры из Белгородской области делают всё возможное для того, чтобы помочь участникам российской спецоперации на Украине. Полностью забывая о себе, добровольцы готовят для них, закупают и предоставляют необходимые вещи, например фонарики, салфетки, зажигалки, а также всячески поддерживают морально. Причём для этого требуется неимоверное количество сил и денег, но и то и другое люди находят. Именно поэтому местным волонтёрам нужно поставить памятник, считает обозреватель Ольга Бондарева. Об этом она написала в статье для газеты "Белпресса".











"Доставили в свежести готовую еду от Гали и Люды, девочки всю ночь готовили на 130 (!) человек. Андрей из [телеграм-канала] "Zапасы" умудрился волшебным образом разместить десятки вёдер и ящиков в наших и так полных машинах", — говорится в отчёте к фотографиям волонтёров.

Кроме того, добровольцы передали российским военным фонарики, батарейки, хлеб, одеяла для блиндажей, а также рыболовную леску, влажные салфетки, приправы и зажигалки. А медсёстры 23-го отделения Чеховского района собрали и перевели волонтёрам 12 тысяч рублей. Кто-то даже жертвует личными вещами, чтобы хоть как-то помочь военным.

День волонтёров начинается со списков и планов по закупке необходимых вещей, затем они получают посылки со всей страны, ищут транспорт и перевозят грузы в то место, откуда их забирают уже наши военные. Запросы солдат могут быть самые разные: отремонтировать вал генератора, доставить бутылки под питьевую воду или даже найти гитару, чтобы доставить в госпиталь. И так каждый день. Добровольцы не экономят ни силы, ни время, ни энергию.

"Для того чтобы помощь не прекращалась, волонтёры ведут огромную переписку, аккаунты в соцсетях, свою бухгалтерию, выгадывают и экономят, ищут порядочных продавцов и перевозчиков, проявляя чудеса коммуникации, логистики и организаторских способностей в целом", — указывается в статье.

Но вместе с тем волонтёры морально поддерживают и общаются с российскими силовиками. А ещё через добровольцев бойцы получают множество разных подарков. Нужно отметить, что волонтёрам помогают. Так, если нужно сходить помолиться о здравии военных, люди быстро отзываются, ведь они понимают, какую огромную и важную работу делают эти добровольцы. Они тоже получают письма с благодарностями со всех концов страны, в том числе и от официальных лиц.

"Нам же остаётся поддерживать эту народную инициативу. А когда придёт время, всё‑таки поставить нашим волонтёрам памятник", — заключила Бондарева.