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12 сентября, 13:19

Врач рассказала о признаках начинающегося инфаркта

Терапевт Романенко: Пронзительная боль может быть признаком начинающегося инфаркта

Пронзительная боль может быть одним из признаков начинающегося инфаркта. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По словам эксперта, зачастую неприятные ощущения сосредотачиваются в левой половине грудной клетки, причём они могут дойти до левой руки, лопатки и челюсти.

"Это такая острая, пронзительная боль, которая не даёт человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении. Резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта", — добавила специалист.

По словам врача, такая проблема может возникнуть, как правило, у людей с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом. Также данного состояния стоит опасаться и тем, у кого в семье были случаи подобных патологий, заключила Романенко.

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Никита Осипов
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