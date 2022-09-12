Врач рассказала о признаках начинающегося инфаркта

Пронзительная боль может быть одним из признаков начинающегося инфаркта. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По словам эксперта, зачастую неприятные ощущения сосредотачиваются в левой половине грудной клетки, причём они могут дойти до левой руки, лопатки и челюсти.

"Это такая острая, пронзительная боль, которая не даёт человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении. Резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта", — добавила специалист.

По словам врача, такая проблема может возникнуть, как правило, у людей с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом. Также данного состояния стоит опасаться и тем, у кого в семье были случаи подобных патологий, заключила Романенко.