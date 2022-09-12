В России разработали уникальный способ заживления ран без рубцов

Российские учёные из НИУ МИЭТ и Сеченовского университета разработали первый в мире хирургический метод заживления внутренних и внешних разрезов без образования рубцов. Результаты работы опубликованы в журнале Bioengineering.

Исследователи предложили использовать биологический "припой", который заранее наносится на разрез, после чего с помощью лазера связываются края раны. Отсутствие рубцов обеспечивает уникальный состав припоя на основе альбумина, транспортного белка крови, а также оптического поглотителя индоцианина зелёного и одностенных углеродных нанотрубок.

"Нам удалось доказать преимущество технологии лазерного восстановления ран мягких тканей перед традиционными хирургическими методами. Технология позволяет быстро получать герметичный шов с минимальными размерами, который в будущем не оставит после себя грубого заметного рубца", — поведал руководитель исследования – доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

Таким образом, сразу после операции лазерный шов с биоорганическим припоем имеет ширину в три-четыре раза меньше, чем у сшитого нитью. В течение 10 дней он и вовсе становится практически неотличимым от исходного кожного покрова.