Учёные доказали, что морепродукты полезнее мяса и курицы

В морепродуктах содержится больше питательных веществ, чем в мясе или курице. К такому выводу пришли учёные из Швеции и Канады. Результаты их исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты проанализировали плотность питательных веществ и воздействие на климат морепродуктов. Выяснилось, что выловленные в природе анчоусы, креветки, лосось, скумбрия, сельдь, а также выращиваемые на аквафермах мидии и устрицы оказали наименьшее влияние на климат, учитывая, что в них содержится много питательных веществ. Кроме того, как уверяют исследователи, морепродукты способствовали сокращению выбросов парниковых газов.

Учёные считают, что представителям рыбной промышленности следует внедрять технологии рыболовства и восстанавливать истощённые запасы, в это же время аквакультура должна производить как можно больше моллюсков и рыбы, не требующих спецкормов.