О каких заболеваниях может говорить неприятный запах изо рта

Галитоз, то есть неприятный запах изо рта, может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такое мнение в беседе с "Москвой 24" выразила врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская.

"Источником проблемы могут стать гастроэзофагеальный рефлюкс, кандидоз пищевода, гастрит, синдром избыточного бактериального роста в кишечнике, дивертикулярная болезнь толстой кишки. Ещё плохо пахнуть изо рта может, потому что у человека слишком много мясной пищи в рационе", — отметила она.

В то же время самой популярной причиной неприятного запаха изо рта являются стоматологические проблемы, среди которых — кариес и заболевания дёсен, добавила врач. Кроме того, галитоз может быть вызван курением и сухостью в полости, которая может появиться при приёме ряда препаратов.

Проблема также может возникнуть и при заболевании дыхательных путей, отметила гастроэнтеролог. Специалист подчеркнула, что запах аммиака говорит о почечной недостаточности, а ацетона — об угрозе диабетической комы.

При этом полностью избавиться от неприятного "аромата" жвачкой или жидкостью для полоскания не получится, подчеркнула врач. Стоит лечить заболевание, которое и вызвало галитоз, заключила Курганская.