Освобождённые районы Запорожья получают электроэнергию из Крыма

Освобождённые населённые пункты Запорожской области после остановки АЭС в Энергодаре получают электроэнергию из Крыма. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"В настоящий момент вся освобождённая от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма. У нас есть стабильное электричество", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".