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12 сентября, 12:43

Освобождённые районы Запорожья получают электроэнергию из Крыма

Балицкий: Электроэнергию в Запорожскую область после остановки АЭС подают через Крым

Освобождённые населённые пункты Запорожской области после остановки АЭС в Энергодаре получают электроэнергию из Крыма. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"В настоящий момент вся освобождённая от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма. У нас есть стабильное электричество", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий также уточнил, что мощности поставляемой через российский полуостров электроэнергии должно быть достаточно для Запорожской области, в частности, в зимний период.

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Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.

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Flickr / Pavel Starikov

Наталья Исакова

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