Что известно об ударах по энергосистеме Украины Происходящее на Украине давно называют демоверсией апокалипсиса, но то, что происходит в эти дни, может поменять ситуацию не только на поле боя, но и в умах жителей страны. 39841 39841 Местные жители и танки Т-80БВ в Мариуполе. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Украина на карте с областями: тотальный блэкаут

Окончание воскресного дня 11 сентября ознаменовалось сообщением Владимира Зеленского и местных властей о коллапсе энергосистемы в пяти регионах Украины.

В Харькове из-за ударов по ключевым объектам энергетики и отключений встало метро. На Украинской железной дороге зафиксирована задержка электропоездов, магистральные составы и поезда дальнего следования также были остановлены. Без света осталась Днепропетровская область. Председатель Областной военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий объявил, что везде упало напряжение в электросети и в итоге 135 населённых пунктов остались без электричества.

— Частично обесточены Запорожская, Днепропетровская, Сумская области, — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский. В Полтавской области, по сообщениям местных СМИ, из-за перепадов электричества загорелось несколько троллейбусов.

Коллапс энергосистемы распространился также на Запорожскую и Одесскую области, подконтрольные ВСУ районы Донецкой области, а также Киевскую область и сам Киев. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предположил, что перебои с электричеством могут быть по всей стране.

— Пострадали объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе страны. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи, — прокомментировали в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Что перестало работать на Украине

Харьковская ТЭЦ-5. Фото © Wikipedia

Блэкаут в северо-восточных регионах Украины, в том числе и Киевской области, был вызван срабатыванием системы защиты на объектах энергетики. В первые минуты после ударов была остановлена работа Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области. На Хмельницкой и Южноукраинской АЭС началось отключение энергоблоков из-за невозможности подавать вырабатываемую электроэнергию в сеть и потребителям.

Ситуация усугубилась отключением последнего работающего блока ЗАЭС, вызванным регулярными ударами украинских военных по режимному объекту. Власти Украины попытались восстановить электроснабжение в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, но, как отмечают эксперты, это временные меры, попытка подсластить пилюлю, ведь проблема системная, а катастрофы такого масштаба разовыми инъекциями, вроде перераспределения электричества с ГЭС на Днепре и ЛЭП на Западной Украине на другие регионы, не лечатся.

Руководитель инженерного подразделения крупной энергетической компании Николай Савиных рассказал Лайфу, что точечно восстанавливать подачу электроэнергии украинские инженеры смогут до поры до времени: если будут уничтожены питающие и распределительные подстанции, то опора украинской энергетики обрушится.

Если их все уничтожить, то свет будет только вокруг объектов генерации — рядом с ТЭЦ, АЭС, ТЭС и прочих аварийных генераторов. И при любой аварии восстановить электроснабжение, как это было сделано вчера, будет крайне сложно Николай Савиных Инженер-энергетик

На Украине находится 13 распределительных центров. Это крупные подстанции, электричество с которых через ЛЭП и другие линии электропередачи отдаётся потребителям. Если большая часть из них будет уничтожена, то любая часть Украины (а может, и вся страна разом) может остаться без света в считаные минуты.

13 подстанций, образующих скелет украинской энергетики. Фото © Wikipedia

Какие последствия несёт отключение энергоснабжения

Фото © ТАСС / Zuma / Danil Shamkin

К подобному варианту развития событий на Украине подготовиться не смогли. С 1991 года, когда страна обрела независимость, не было создано ни одной новой ТЭЦ или ТЭС. Все 22 объекта генерации электричества появились в стране ещё при СССР — с 1950-х по 1980-е годы. По словам Николая Савиных, вся энергетика, построенная в СССР, имеет серьёзный запас прочности, но отсутствие нормального технического обслуживания день за днём убивает объект и после крупного повреждения восстановить его становится невозможно.

После того как Крым вернулся в состав России, было решено полностью перестраивать его энергетику. За четверть века Украина никак не занималась ею, даже при условии что Крым — это относительно тёплый регион без суровой морозной зимы. Зная это, можно предположить, что в остальной части страны проблем после наступления блэкаута будет ещё больше Николай Савиных Инженер-энергетик

Без электричества на современной Украине не сможет работать ни одна сфера жизнеобеспечения — ни гражданская, ни военная. Фабрики, больницы, школы, банки — всё это моментально прекращает выполнять свои функции. Холодильники в домах и на хладокомбинатах перестают сохранять еду. Кроме того, подача воды и работа канализации также станут невозможны, если отключатся промышленные насосы.

Как уже было сказано, блэкаут — это паралич электрического освещения и всех видов связи, общественного транспорта, обрушение интернета — только малая часть всех бед.

Проблема ещё и в том, что ни у одной страны мира, тем более Украины, нет такого количества электрогенераторов, чтобы восстановить или хотя бы сохранить работоспособность всей инфраструктуры в случае блэкаута. А при дефиците топлива, который на Украине сохраняется, генератор становится бесполезной игрушкой. Зарядить телефон от него получится, но дозвониться или выйти в Интернет — уже нет. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, генераторы работают на небольшом резерве топлива, который кончится довольно быстро.

Есть, конечно, резервные генераторы, но они работают только в том случае, если есть достаточное количество резервного топлива. Обычно их используют, чтобы при спонтанном блэкауте отремонтировать аварийный участок энергосети. Если говорить об Украине, не всё там можно заменить и отремонтировать. Поэтому сеть будет всё время находиться под аварийной нагрузкой, несмотря на то что большинство больших предприятий там не работает Алексей Леонков Военный эксперт

Энергетики отмечают, что уничтожение трансформаторов классов 750, 500, 330 и 220 кВ приведёт к критическому выпадению мощностей. Аварийного запаса в таких условиях Украине не хватит ни при каких условиях. Трансформаторы такого напряжения и мощности изготавливаются до полугода, поэтому ближайшую зиму страна может встретить с печками и маслёнками вместо газа и электричества.

Атомная энергетика в случае разбалансировки энергосистемы Украины, состоящей более чем наполовину из ТЭЦ и ТЭС, не поможет решить возникшие проблемы.

При исчезновении одной или нескольких точек генерации нагрузка ложится на оставшиеся генераторы. В результате турбинам и двигателям становится сложнее провернуть генераторы. Генератор при возросшей нагрузке начинает медленнее вращаться, автоматика это видит и отключает потребителей, чтобы нагрузка снялась и работать стало проще. Все эти процессы происходят лавинообразно — секунды — и вот уже блэкаут. Собственно, это вчера на Украине и происходило Николай Савиных Инженер-энергетик

Проблемы ВСУ на Украине

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Блэкаут на Украине чреват и проблемами для ВСУ на поле боя. Как отмечают военные эксперты, в случае блэкаута в первую очередь останавливается доставка военных грузов, ведь электровозы без электричества не тронутся с места. По той же причине перебрасывать резервы ВСУ больше не смогут.

Энергетическая система — это то, что обеспечивает жизнедеятельность, в том числе военную. Для ВСУ это чревато в первую очередь нарушением, в лучшем случае — замедлением логистики по железной дороге Алексей Леонков Военный эксперт

Без электричества ВСУ не смогут зарядить радиостанции, включить насосы, чтобы набрать обычной воды из колодцев, не получится запитать аккумуляторы и завести заглохшую технику. На топливных резервах можно продержаться несколько суток, но в масштабах недель и месяцев таких запасов солярки и других видов топлива там нет, а в рамках военной помощи Запад не сможет дать столько, сколько нужно, потому что сейчас в Европе и США каждый баррель на учёте.

Если полномасштабный блэкаут всё-таки произойдёт, то мобильная связь, интернет и другие приборы с доступом во Всемирную сеть просто перестанут работать. У ВСУ останется только военная связь, глушить которую российские войска РЭБ научились задолго до 24 февраля.

Не стоит забывать, что информационная война Киева в случае блэкаута моментально обнуляется. Фейки по поводу прорывов и наступлений украинской армии моментально исчезнут. В прошедшие сутки их стало на 50–70% меньше. Читатель мгновенно забывает о том, что ему месяцами рассказывали соответствующие телеграм-каналы. А для государства, основные победы которого происходят в медиа, а не на поле боя, это крайне важно. В случае если проблемы гражданского населения наложатся на военные и будут приправлены информационным коллапсом, Украину могут ждать неожиданные перемены.

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Обрушится ли энергосистема Украины? 0 Обрушится Не обрушится Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев