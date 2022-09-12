"Айдаровцы" прострелили ноги украинскому призывнику за отказ воевать
Боевики "Айдара" прострелили ноги украинскому призывнику за отказ воевать
Боевики батальона "Айдар" прострелили украинскому призывнику Степану Белоокому ноги, за то что он отказался участвовать в боевых действиях, а затем бросили его при отступлении. В результате раненого мужчину спасли ВС РФ. Об этом военный рассказал в беседе с телеграм-каналом "Mash на Донбассе".
Украинский призывник, которого спасли ВС РФ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
"Привезли в населённый пункт. Я не знаю названия, ночью всё происходило. Я отказался воевать. Потом пришли какие-то люди. Я не знаю, в масках. То ли "Айдар", бог его знает. Я не знаю. Прострелили ноги", — рассказал украинский военный.
Боевики в результате наказали его и другого отказавшегося воевать мужчину, их пытали, а затем бросили при отступлении. Белоокого спасли российские силовики. Мужчина также рассказал, что дома его ждёт семья, в том числе и девятилетняя дочка. Сейчас он находится в больнице, идёт на поправку. Степан передал привет семье и сказал, что надеется на возвращение домой.
Ранее Лайф писал, что пограничники Украины отказались биться на стороне Киева из-за его террористических методов. По их мнению, власти используют соотечественников в качестве пушечного мяса.
Кадр видео. Telegram / Mash на Донбассе