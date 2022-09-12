Боевики батальона "Айдар" прострелили украинскому призывнику Степану Белоокому ноги, за то что он отказался участвовать в боевых действиях, а затем бросили его при отступлении. В результате раненого мужчину спасли ВС РФ. Об этом военный рассказал в беседе с телеграм-каналом "Mash на Донбассе".

Украинский призывник, которого спасли ВС РФ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

"Привезли в населённый пункт. Я не знаю названия, ночью всё происходило. Я отказался воевать. Потом пришли какие-то люди. Я не знаю, в масках. То ли "Айдар", бог его знает. Я не знаю. Прострелили ноги", — рассказал украинский военный.

Боевики в результате наказали его и другого отказавшегося воевать мужчину, их пытали, а затем бросили при отступлении. Белоокого спасли российские силовики. Мужчина также рассказал, что дома его ждёт семья, в том числе и девятилетняя дочка. Сейчас он находится в больнице, идёт на поправку. Степан передал привет семье и сказал, что надеется на возвращение домой.