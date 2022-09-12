НМ ЛНР: Город Красный Лиман находится под полным контролем союзных войск
Город Красный Лиман Донецкой Народной Республики находится под полным контролем Народной милиции ДНР и ЛНР, а также российских военных. Об этом заявили в НМ ЛНР.
"Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
По данным ведомства, военнослужащие успешно отражают все атаки противника, а жители благодарят защитников за то, что те отстояли город.
Как писал Лайф, накануне Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая. Он отметил, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по нескольким направлениям, хоть это и тяжело.
Кадр из видео Telegram / Народная милиция ДНР