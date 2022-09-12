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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 12:36
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НМ ЛНР: Город Красный Лиман находится под полным контролем союзных войск

Город Красный Лиман Донецкой Народной Республики находится под полным контролем Народной милиции ДНР и ЛНР, а также российских военных. Об этом заявили в НМ ЛНР.

"Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По данным ведомства, военнослужащие успешно отражают все атаки противника, а жители благодарят защитников за то, что те отстояли город.

Пушилин рассказал, какая обстановка у Красного Лимана
Пушилин рассказал, какая обстановка у Красного Лимана

Как писал Лайф, накануне Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая. Он отметил, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по нескольким направлениям, хоть это и тяжело.

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Кадр из видео Telegram / Народная милиция ДНР

Артур Лапсаков
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