НМ ЛНР: Город Красный Лиман находится под полным контролем союзных войск

Город Красный Лиман Донецкой Народной Республики находится под полным контролем Народной милиции ДНР и ЛНР, а также российских военных. Об этом заявили в НМ ЛНР.

"Город находится под полным контролем подразделений НМ ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По данным ведомства, военнослужащие успешно отражают все атаки противника, а жители благодарят защитников за то, что те отстояли город.