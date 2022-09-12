В Киеве заявили, что не верят западным партнёрам

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев научился не верить обещаниям западных партнёров, словам, сказанным в кулуарах. Поэтому, как он считает, для установления мира в Незалежной власти готовы подписать многосторонний документ, в котором будут прописаны конкретные гарантии безопасности.

"Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир на Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договорённости, которые были до того, — они не работают", — сказал он.

Резников подчеркнул, что "яркий пример" тому Будапештский меморандум, из-за которого Киев лишился третьего места в мире по ядерному потенциалу, но не получил безопасности. Министр отметил, что теперь Украина не выражает доверия "любым разговорам и неформальным протоколам".