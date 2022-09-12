Экономист объяснил причины снижения стоимости газа в Европе

Большую роль в формировании цены на газ в Европе играет политическая составляющая. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя опустившуюся ниже двух тысяч долларов стоимость тысячи кубометров топлива.

"Сейчас страны G7 фактически договорились о фиксированной цене, по которой будут продавать нефть и газ. Это один из факторов, который повлиял на цены", — приводит слова экономиста RT.

Колебание стоимости топлива продержится три-пять дней, потом цена может вновь подняться, уверен он. Важно, какое будет решение "Большой семёрки" и как на это отреагирует Россия, обратил внимание Остапкович. Кроме того, на цену влияет работа финансовых спекулянтов. При этом, по его словам, цена в две тысячи долларов за тысячу кубометров газа российскую экономику устраивает полностью.