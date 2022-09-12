Журналист Манукян назвал концерт Галкина в США "словесными помоями" в сторону РФ

Концерт российского комика Максима Галкина в США является "словесными помоями" в сторону РФ. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил журналист Вадим Манукян.

Так он прокомментировал информацию о выступлении пародиста в американском Сент-Питерсберге (штат Флорида). Отметим, что ранее Галкин заявил: данный концерт станет "мостом дружбы" между двумя городами — российским и одноимённым в США.

По мнению Манукяна, программа выступления юмориста не соотносится с подобными намерениями. Журналист считает, что Галкин будет публично оскорблять Россию и не покажет уважение к своей стране западным зрителям.

"Ах да, он же выходит там в жёлто-голубом (цвета украинского флага. — Прим. Лайфа), какое уж тут уважение к России. Максимка, лить словесные помои на собственную страну в юмористической форме — это вовсе не доблесть, это подлость и низость", — подчеркнул собеседник РИА ФАН.