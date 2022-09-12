Вяльбе призналась, что её не звали в совет директоров "Спартака"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не поступало предложение войти в состав совета директоров столичного "Спартака".

"Из "Спартака" не звонили. Жду ли звонка? Ничего не жду", — заявила Вяльбе журналистам.

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. По данным СМИ, одним из членов нового совета директоров красно-белых может стать нынешняя глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.