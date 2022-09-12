НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 11:56

Вяльбе призналась, что её не звали в совет директоров "Спартака"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не поступало предложение войти в состав совета директоров столичного "Спартака".

"Из "Спартака" не звонили. Жду ли звонка? Ничего не жду", — заявила Вяльбе журналистам.

Вяльбе заявила, что готова стать руководителем "Спартака"

Вяльбе заявила, что готова стать руководителем "Спартака"

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. По данным СМИ, одним из членов нового совета директоров красно-белых может стать нынешняя глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров