Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде

Правоохранители начали проверку блогера Ксении Собчак по статье о гей-пропаганде. Всему виной стал ролик с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, ранее совершившей каминг-аут. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

В полицию обратился один из зрителей канала Собчак по фамилии Солдатов, возмутившись контентом блогера, который могут увидеть дети. При этом в начале ролика журналистки присутствует дисклеймер о возрастном ограничении 18+.