Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде
Правоохранители начали проверку блогера Ксении Собчак по статье о гей-пропаганде. Всему виной стал ролик с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, ранее совершившей каминг-аут. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В полицию обратился один из зрителей канала Собчак по фамилии Солдатов, возмутившись контентом блогера, который могут увидеть дети. При этом в начале ролика журналистки присутствует дисклеймер о возрастном ограничении 18+.
Напомним, Дарья Касаткина совершила каминг-аут в середине июля. Она не раскрыла, кто является её партнёршей, однако позднее фотографию с обнимающей её теннисисткой опубликовала фигуристка Наталья Забияко.
Кадр из видео YouTube / Осторожно: Собчак