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12 сентября, 11:57

Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде

Правоохранители начали проверку блогера Ксении Собчак по статье о гей-пропаганде. Всему виной стал ролик с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, ранее совершившей каминг-аут. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В полицию обратился один из зрителей канала Собчак по фамилии Солдатов, возмутившись контентом блогера, который могут увидеть дети. При этом в начале ролика журналистки присутствует дисклеймер о возрастном ограничении 18+.

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Напомним, Дарья Касаткина совершила каминг-аут в середине июля. Она не раскрыла, кто является её партнёршей, однако позднее фотографию с обнимающей её теннисисткой опубликовала фигуристка Наталья Забияко.

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Кадр из видео YouTube / Осторожно: Собчак

Артур Лапсаков

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