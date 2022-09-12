В Англии объявили о возобновлении футбольного чемпионата после паузы из-за траура

Английская футбольная лига (EFL) со вторника возобновит проведение матчей национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На прошлой неделе из-за смерти королевы Елизаветы II все матчи чемпионата Англии были перенесены на неопределённый срок.

"Со вторника, 13 сентября, возобновляется проведение всех запланированных матчей. На всех стадионах страны будет отдана дань памяти Её покойному Величеству королеве Елизавете II", — говорится в сообщении пресс-службы.