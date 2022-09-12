Смерть королевы Елизаветы II сделала принца Уильяма и Кейт Миддлтон миллиардерами

Принц Уильям, который после смерти бабушки королевы Елизаветы II стал наследником британского престола, теперь миллиардер. Старший сын короля Карла III был объявлен принцем Уэльским , а также получил титул герцога Корнуолльского, вследствие чего его состояние возросло в разы, пишет Daily Star .

Принц Уильям и его супруга Кейт, принцесса Уэльская, унаследовали большие лесные и земельные площади, в их подчинение перешли даже реки и часть Национального парка "Дартмур". Если до кончины Елизаветы II состояние Уильяма оценивалось в 34 млн фунтов стерлингов (около 39,7 млн долларов), то теперь составляет рекордные для принца 1,1 млрд фунтов (1,2 млрд долларов).