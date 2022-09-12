Забытый всеми экс-продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев умер при загадочных обстоятельствах

Продюсер Юрий Алексеев, известный по работе с певицей МакSим (Марина Максимова) и группой "Ласковый май", умер в возрасте 53 лет, причём при довольно странных обстоятельствах. Музыкальный менеджер пропал в начале сентября, перестав отвечать на звонки. Тревогу забила единственная родственница Алексеева, племянница Виктория. Девушка начала обзванивать больницы Ленобласти, где проживал дядя. В одном из медучреждений ей и сообщили: "Алексеев у нас. В морге…"

"Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт", — поделилась Виктория Алексеева в беседе с kp.ru.

Девушка добавила, что уход дяди из жизни стал полной неожиданностью: на здоровье Юрий не жаловался, вовсю работал, организовывал концерты по всей России. Кроме того, Алексеев продвигал коллектив "Онлайн" и раскручивал талантливую маленькую артистку, в которой увидел вторую МакSим. Продюсер утверждал, что именно благодаря ему состоялся первый большой сольник Марины Максимовой в питерском Дворце спорта "Юбилейный". В 2011-м певица сделала вид, что Алексеева будто и не было, в итоге менеджер и бывшая подопечная рассорились, дошло даже до суда, который МакSим проиграла. Несмотря ни на что, Юрий тепло относился к Максимовой. И наверняка бы хотел, чтобы звезда пришла на его похороны.

"Он рассказывал, что с его стороны это была настоящая любовь, показывал их совместные фото. На кадрах они были очень счастливыми. Эти чувства он сохранил до последних дней. Уверена, что он мечтал бы, чтобы МакSим пришла с ним проститься", — добавила племянница Алексеева.