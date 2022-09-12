Как Рианна из сексапильной чики превратилась в плюс-сайз-наседку и окончательно обабилась

Есть девушки, которые хороши в любом весе, и к таким точно относится уроженка Барбадоса Рианна. Известный факт: то, как женщина подаёт себя, сказывается на том, как воспринимают её окружающие. Певица явно без ума от себя и транслирует любовь к телу, даже когда формы далеки от модельных. Впрочем, артистка никогда не стремилась к параметрам 90-60-90. Но то, как Рианна выглядит после родов, совсем не вдохновляет: звезда родила сына 13 мая — четыре месяца назад, но до сих пор не похудела ни на грамм. На днях РиРи появилась на публике в кожаном мини-платье, и это явный провал. Сделали подборку фото, чтобы наглядно показать, как изменилась Рианна за последние полтора года.

Совсем уж тонкой-звонкой Рианна не была никогда: в распоряжении певицы всегда были грудь и бёдра, за которые можно подержаться

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

Конечно, за фигурой Рианна следила, ведь на концертах каждый лишний килограмм ой как ощущается: и по сцене скакать тяжелее, и вероятность не влезть в костюмы выше

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

В беременность певица вошла далеко не в лучшем своём весе. Все знают простую истину: от любви женщины "добреют", точнее, толстеют. Вот и Рианна, закрутившая роман с A$AP Rocky, несколько раздалась

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Dennis Leupold

В середине беременности стало ясно: десятком лишних килограммов Рианна не отделается. Певицу изменения в фигуре ничуть не смущали: что естественно, то не безобразно. Звезда вовсю демонстрировала живот, даже на самых поздних сроках

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Miles Diggs

Родив, Рианна поняла, что хвастать телом уже не получится: кому интересны целлюлитные ляжки и такой огромный живот, словно ребёнок всё ещё внутри? Вот так РиРи выглядела в августе 2022 года, когда её подловили папарацци в Нью-Йорке: безразмерная футболка, кажется, только ещё больше подчёркивает несовершенство фигуры. Впрочем, как и яркий макияж, привлекающий внимание к обабившемуся лицу

Фото © Getty Images / Gotham / GC Images

А вот одна из тех самых фото Рианны в мини: певица улыбается, но только одна она знает, комфортно ли ей на самом деле с новыми габаритами или улыбка на лице — лишь игра на публику

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