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12 сентября, 10:47

Как Рианна из сексапильной чики превратилась в плюс-сайз-наседку и окончательно обабилась

Есть девушки, которые хороши в любом весе, и к таким точно относится уроженка Барбадоса Рианна. Известный факт: то, как женщина подаёт себя, сказывается на том, как воспринимают её окружающие. Певица явно без ума от себя и транслирует любовь к телу, даже когда формы далеки от модельных. Впрочем, артистка никогда не стремилась к параметрам 90-60-90. Но то, как Рианна выглядит после родов, совсем не вдохновляет: звезда родила сына 13 мая — четыре месяца назад, но до сих пор не похудела ни на грамм. На днях РиРи появилась на публике в кожаном мини-платье, и это явный провал. Сделали подборку фото, чтобы наглядно показать, как изменилась Рианна за последние полтора года.

Совсем уж тонкой-звонкой Рианна не была никогда: в распоряжении певицы всегда были грудь и бёдра, за которые можно подержаться

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

Конечно, за фигурой Рианна следила, ведь на концертах каждый лишний килограмм ой как ощущается: и по сцене скакать тяжелее, и вероятность не влезть в костюмы выше

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri

В беременность певица вошла далеко не в лучшем своём весе. Все знают простую истину: от любви женщины "добреют", точнее, толстеют. Вот и Рианна, закрутившая роман с A$AP Rocky, несколько раздалась

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Dennis Leupold

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Dennis Leupold

В середине беременности стало ясно: десятком лишних килограммов Рианна не отделается. Певицу изменения в фигуре ничуть не смущали: что естественно, то не безобразно. Звезда вовсю демонстрировала живот, даже на самых поздних сроках

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Miles Diggs

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / badgalriri, Miles Diggs

Родив, Рианна поняла, что хвастать телом уже не получится: кому интересны целлюлитные ляжки и такой огромный живот, словно ребёнок всё ещё внутри? Вот так РиРи выглядела в августе 2022 года, когда её подловили папарацци в Нью-Йорке: безразмерная футболка, кажется, только ещё больше подчёркивает несовершенство фигуры. Впрочем, как и яркий макияж, привлекающий внимание к обабившемуся лицу

Фото © Getty Images / Gotham / GC Images

Фото © Getty Images / Gotham / GC Images

А вот одна из тех самых фото Рианны в мини: певица улыбается, но только одна она знает, комфортно ли ей на самом деле с новыми габаритами или улыбка на лице — лишь игра на публику

Фото © Getty Images / Johnny Nunez / WireImage

Фото © Getty Images / Johnny Nunez / WireImage

10 фотографий подруг, которые доказывают, что лишний вес никак не мешает одеваться стильно

10 фотографий подруг, которые доказывают, что лишний вес никак не мешает одеваться стильно

Ранее Лайф рассказывал про подругу Рианны Амину Муадди, которой приписали роман с отцом ребёнка певицы рэпером A$AP Rocky.

Обложка ©

Getty Images / Gotham / GC Images

Марта Белова

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