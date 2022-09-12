Родион Газманов рассказал об отношении к звёздам, уехавшим из России из-за спецоперации

Некоторые артисты, которые уехали из России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине, сделали это, поддавшись собственным настроениям, а кто-то испугался угроз. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал певец Родион Газманов. Музыкант отметил, что лично знает людей, которые решились на отъезд, испугавшись физического насилия. Певец подчеркнул, что не хочет никого критиковать за их слова, учитывая, какое давление на артистов оказывается на Украине.

"Думаю, что через некоторое время всё встанет на свои места. Мы узнаем о многих вещах правду и дальше будем принимать решения", — сказал он.

Газманов также обратил внимание на то, что политические взгляды и поступки — это разные вещи. Музыкант пояснил, что может прочитать книги Стивена Кинга, однако присутствовать на выступлении Макса Барских не будет. Газманов напомнил, что украинский певец призывал убивать русских и обманул зрителей, так как не стал возвращать деньги за концерты, отменённые в РФ. По его мнению, такими действиями Барских "поставил крест" на карьере не только в России, но и в других государствах.