Песков: РФ не предлагала Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка цен

Сообщения о том, что Россия якобы предлагала Индии скидку на нефть в обмен на отказ страны от потолка цен на российские энергоресурсы, являются ложными. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Тем временем министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ.