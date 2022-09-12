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12 сентября, 10:33

Песков: РФ не предлагала Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка цен

Сообщения о том, что Россия якобы предлагала Индии скидку на нефть в обмен на отказ страны от потолка цен на российские энергоресурсы, являются ложными. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, эта информация не соответствует действительности", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Тем временем министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ.

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ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев

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