Прокуратура Ленобласти подала иск о признании геноцида советского народа во время ВОВ

Прокуратура Ленинградской области подала иск о признании геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом в телеграм-канале сообщила председатель "Волонтёров Победы" Ольга Занко.

"Вместе с "Волонтёрами Победы" помогаем в поиске свидетелей тех страшных событий. <...> Геноцид будет доказан", — написала она.

В качестве доказательств истребления советских граждан будут представлены сведения о массовых расстрелах и захоронениях мирных жителей в гатчинском парке "Сильвия", убийствах пациентов клиники под Тосно, детском концлагере под Вырицей, а также другие свидетельства военных преступлений.