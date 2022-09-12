Кремль не усматривает переговорной перспективы с Украиной

Какой-либо переговорной перспективы с Украиной сейчас не просматривается. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", — констатировал он.

Как повлияет смерть королевы на Киев и что осталось за кулисами переговоров Блинкена и Зеленского

Как повлияет смерть королевы на Киев и что осталось за кулисами переговоров Блинкена и Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Он посетовал, что "некоторые страны подталкивают" Киев к переговорам по подобию минского процесса, однако у Зеленского, по его словам, принцип: не говорить с теми, кто ставит ультиматумы.