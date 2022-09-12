Дата встречи Путина с избранными губернаторами пока не определена
Путин проведёт встречу с избранными губернаторами, Кремль сообщит дату позднее
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с избранными губернаторами, однако дата мероприятия пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал об итогах выборов губернаторов в регионах России. Во всех 14 субъектах победили либо действующие, либо временно исполняющие обязанности.
Единый день голосования (ЕДГ)
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров