Дата встречи Путина с избранными губернаторами пока не определена

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с избранными губернаторами, однако дата мероприятия пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем", — сказал он.