Путин получал доклады о перегруппировке сил в Харьковской области
Песков заверил, что Путин получает доклады о ходе спецоперации и перегруппировке сил
Президент Владимир Путин как Верховный главнокомандующий ВС РФ получает доклады обо всём происходящем в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе о перегруппировке российских войск. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент постоянно находится на связи "и с министром обороны, и со всеми военачальниками".
"Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему", — сказал представитель Кремля.
Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске подразделений.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров