Путин получал доклады о перегруппировке сил в Харьковской области

Президент Владимир Путин как Верховный главнокомандующий ВС РФ получает доклады обо всём происходящем в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе о перегруппировке российских войск. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент постоянно находится на связи "и с министром обороны, и со всеми военачальниками".

"Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему", — сказал представитель Кремля.