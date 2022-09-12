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Опубликовано 12 сентября 2022, 10:17
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Путин получал доклады о перегруппировке сил в Харьковской области

Песков заверил, что Путин получает доклады о ходе спецоперации и перегруппировке сил

Президент Владимир Путин как Верховный главнокомандующий ВС РФ получает доклады обо всём происходящем в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе о перегруппировке российских войск. Об этом проинформировал журналистов в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент постоянно находится на связи "и с министром обороны, и со всеми военачальниками".

"Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске подразделений.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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