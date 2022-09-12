Российские силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" над Херсонской областью

Средства противовоздушной обороны РФ за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, также в воздухе удалось ликвидировать восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка (ЛНР), Славное (ДНР), Петровка Запорожской области, Безводное и Вишнёвое Херсонской области. Также уничтожены в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 293 самолёта, 153 вертолёта и 1938 дронов противника. Также ВСУ потеряли 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк, 831 РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5499 военных автомобилей.