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Опубликовано 12 сентября 2022, 10:15

Российские силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" над Херсонской областью

Средства противовоздушной обороны РФ за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников, также в воздухе удалось ликвидировать восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка (ЛНР), Славное (ДНР), Петровка Запорожской области, Безводное и Вишнёвое Херсонской области. Также уничтожены в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 293 самолёта, 153 вертолёта и 1938 дронов противника. Также ВСУ потеряли 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк, 831 РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5499 военных автомобилей.

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Ранее стало известно, что украинские войска потеряли свыше 300 бойцов за сутки на Николаево-Криворожском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что ракетными ударами поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

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ТАСС / Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Наталья Исакова
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