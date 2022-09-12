Песков: РФ будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине

Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Москва в будущем может потребовать полной капитуляции Киева.

"Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией", — сказал он.