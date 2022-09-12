Арсен Захарян стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Стоимость молодого игрока "Динамо" выросла на три миллиона евро и теперь составляет 15 миллионов евро. Такой же рост показали Эдуард Сперцян из "Краснодара" и Вильсон Изидор из столичного "Локомотива". Список наиболее подешевевших футболистов возглавили игроки "Спартака" Александр Максименко (его цена упала на 6,5 миллиона евро) и Роман Зобнин (-5 миллионов евро).