"Челси" не потерял интерес к Арсену Захаряну
Лондонский "Челси" не потерял интерес к российскому полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну после того, как сорвался трансфер игрока в летнее окно. Об этом пишет журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
"Аристократы" продолжат следить за Захаряном и предпримут попытки приобрести игрока в зимнее трансферное окно. При этом условия личного контракта игрока были согласованы на 100%.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" хотел приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. Клубы почти неделю вели переговоры. В итоге "Динамо" объявило, что Захарян продолжит играть за бело-голубых, несмотря на предложение от "Челси".
ФК "Динамо" (Москва)