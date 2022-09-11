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11 сентября, 09:15

"Челси" не потерял интерес к Арсену Захаряну

Лондонский "Челси" не потерял интерес к российскому полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну после того, как сорвался трансфер игрока в летнее окно. Об этом пишет журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

"Аристократы" продолжат следить за Захаряном и предпримут попытки приобрести игрока в зимнее трансферное окно. При этом условия личного контракта игрока были согласованы на 100%.

Захаряна подкалывали песней "Я уеду жить в Лондон" из-за возможного перехода в "Челси"

Захаряна подкалывали песней "Я уеду жить в Лондон" из-за возможного перехода в "Челси"

Ранее Лайф сообщал, что "Челси" хотел приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. Клубы почти неделю вели переговоры. В итоге "Динамо" объявило, что Захарян продолжит играть за бело-голубых, несмотря на предложение от "Челси".

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ФК "Динамо" (Москва)

Шамиль Гаджиев

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