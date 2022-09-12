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12 сентября, 10:27

В Кремле ответили на вопрос о выводе российских войск с территории ЗАЭС

Песков: Речь о выводе российских войск с территории Запорожской АЭС не идёт

Речь о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас не идёт. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас не идёт речь об отводе войск [с территории ЗАЭС]", — рассказал он в разговоре с журналистами.

По словам представителя Кремля, первостепенная задача сейчас состоит в том, чтобы вынудить Киев прекратить варварские обстрелы объектов на ЗАЭС, в противном случае всё может закончиться катастрофическими последствиями.

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Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.

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ТАСС / AP

Александр Юнашев

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