ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 10:27

В Кремле ответили на вопрос о выводе российских войск с территории ЗАЭС

Песков: Речь о выводе российских войск с территории Запорожской АЭС не идёт

Речь о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас не идёт. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас не идёт речь об отводе войск [с территории ЗАЭС]", — рассказал он в разговоре с журналистами.

По словам представителя Кремля, первостепенная задача сейчас состоит в том, чтобы вынудить Киев прекратить варварские обстрелы объектов на ЗАЭС, в противном случае всё может закончиться катастрофическими последствиями.

Путин рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции
Путин рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции

Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.

BannerImage

ТАСС / AP

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar