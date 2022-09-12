В Кремле ответили на вопрос о выводе российских войск с территории ЗАЭС

Речь о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сейчас не идёт. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас не идёт речь об отводе войск [с территории ЗАЭС]", — рассказал он в разговоре с журналистами.